Ascolti TV | Mercoledì 14 Agosto 2024 I misteri della marea 12 8% 15 mln vs Ciao Darwin 14 6% 14 mln

(Di giovedì 15 agosto 2024) Nella serata di ieri,14, su Rai1 Iha interessato 1.479.000 spettatori pari al 12.8% di share. Su Canale59 – Giovanni 8.7 ha conquistato 1.409.000 spettatori con uno share del 14.6%. Su Rai2 Squadra Speciale Cobra 11 intrattiene 604.000 spettatori pari al 5.2%. Su Italia1 Chicago Fire incolla davanti al video 836.000 spettatori (7%). Su Rai3 NewsRoom segna 257.000 spettatori e il 2.2%. Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 601.000 spettatori (6.2%). Su La7 Hitler vs Churchill – L’Aquila e il Leone raggiunge 524.000 spettatori e il 4.4%. Su Tv8 F*ga! Dipendenze croniche di massa ottiene 131.000 spettatori con l’1.1%. Sul Nove Il Contadino Cerca Moglie raduna 193.000 spettatori (2%). Sul 20 Asher fa sintonizzare .000 spettatori (%). Su Rai4 Don’t Look at the Demon è scelto da .000 spettatori (%).