Anziano travolto e ucciso dal trattore guidato dal figlio

(Di giovedì 15 agosto 2024)dal, che alla guida di un, durante una manovra in retromarcia nell'aia dell'azienda di famiglia, non si è accorto del passaggio del padre dietro al mezzo agricolo. E' accaduto questa mattina alle undici in una cascina di Motta Baluffi, in provincia di Cremona. La vittima è un agricoltore di 76 anni. Secondo gli accertamenti eseguiti dai carabinieri, rimasti a lungo nel podere insieme agli ispettori dell'Ats Val Padana ad eseguire rilievi e a raccogliere testimonianze, a partire da quella comprensibilmente disperata del conducente del mezzo agricolo, padre estavano lavorando insieme dalla prima mattinata del ferragosto. Nello specifico, avrebbero sbrigato alcuni lavori di spostamento materiale tra i barchessali quando, in un trasferimento breve, l'e' stato colpito. Resta da capire perché.