Anziano travolto e ucciso dal trattore guidato dal figlio Ferragosto di lavoro in campagna si trasforma in tragedia a Cremona

(Di giovedì 15 agosto 2024)dal, che alla guida di un, durante una manovra in retromarcia nell’aia dell’azienda di famiglia , non si è accorto del passaggio del padre dietro al mezzo agricolo. E’ accaduto questa mattina alle undici in una cascina di Motta Baluffi, in provincia di. La vittima è un agricoltore di 76 anni.