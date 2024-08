Agitazione in famiglia Branko prevede maretta a Ferragosto | il segno nella bufera

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 15 agosto 2024) Ecco "Le stelle di", l'oroscopoperdi giovedì 15 agosto 2024 Arieteilluminato dalla passionale Luna e Marte al massimo splendore, sarete amati moltissimo, conquiste durante i viaggi. In casa fate tacere la voce dell'orgoglio eccessivo. Bello invece il desiderio di vivere una vita movimentata, avventure, viaggi, sentieri mai percorsi. Il mese ideale per fare programmi di una vita del tutto nuova.in classico: Storia della mia vita, di Giacomo Casanova, Ariete come voi. Toroè arrivato al momento giusto, avete bisogno di rilassare il fisico e la mente. Innon drammatizzate un piccolo inconveniente provocato dal ritorno di Mercurio in Leone, agitato anche per i figli e i bambini. L'amore è basato sulle affinità elettive più che sulla passione.