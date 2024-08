Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di giovedì 15 agosto 2024) "La cittadinanza è unlo Ius Soli. Lo sport può aprire la strada, perché spesso vale più l'emozione di un'immagine, come quelle che ci sono arrivate dalle ragazze dell'Italvolley, di mille altre cose: dobbiamo trasformare quell'emozione in azione politica": sono le parole di Mauro, ex allenatore della nazionale maschile di pallavolo, oggi deputato del Pd e responsabile per lo Sport del partito.