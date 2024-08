20 migliori ambienti di lavoro in termini di diversità equità e inclusione

Leggi tutta la notizia su nonewsmagazine

(Di giovedì 15 agosto 2024) Investire sullo sviluppo di una cultura inclusiva all’interno delle organizzazioni consente di massimizzare la forza e il valore del capitale umano. È quanto emerge dall’edizione 2024 della classifica Best Workplaces for DE&I, il ranking delle 20aziende presso cui lavorare indi, stilato da Great Place to Work Italia ascoltando il parere espresso da oltre 127mila collaboratori (127.489) di quasi 300 organizzazioni (288), suddivise in base al numero di dipendenti (50-149, 150-499, più di 500). Tra i settori campioni nelle pratiche DE&I troviamo al primo posto l’Information Technology con 5 aziende (25%), seguito dai servizi finanziari e le assicurazioni (20%) con 4 organizzazioni.