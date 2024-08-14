Viabilità Roma Regione Lazio del 14-08-2024 ore 15:30 (Di mercoledì 14 agosto 2024) Viabilità DEL 14 AGOSTO 2024 ORE 15 20 UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLA PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO PERCORRENDO LA STRADA REGIONALE NETTUNENSE SI RALLENTA AD APRILIA ALTEZZA VIA MATTEOTTI DIREZIONE PONTINA SI RALLENTA SULLA VIA LITORANEA ALTEZZA CAMPO ASCOLANO NEI DUE SENSI DI MARCIA MENTRE IN VIA CASSIA TRAFFICO RALLENTATO IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIA DELLA GIUSTINIANA DIREZIONE LA STORTA Servizio fornito da AstralLeggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 14-08-2024 ore 12:30 - 20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO CIRCOLAZIONE NEL COMPLESSO SCORREVOLE SU GRAN PARTE DELLA RETE VIARIA REGIONALE. ASTRALSPA. SULLA LINEA ROMA VITERBO IN VISTA DELL’AVVIO DEI LAVORI DI ASTRAL SPA PER IL RADDOPPIO DEL BINARIO SULLA TRATTA EXTRAURBANA, FINO AL 27 DI AGOSTO, SONO IN PROGRAMMA I LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL’OFFICINA DI ACQUA ACETOSA; IL SERVIZIO È DUNQUE RIMODULATO CON CONSEGUENTE RIDUZIONE DELLE CORSE. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 14-08-2024 ore 11:30 - 30 DA GIUSEPPE CUTRUPI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE Servizio fornito da Astral. VIABILITÀ DEL 14 AGOSTO 2024 ORE 11. 20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO CIRCOLAZIONE SOSTENUTA SULLE PRINCIPALI DIRETTRICI CHE CONDUCONO VERSO LE LOCALITÀ MARITTIME, IN PARTICOLARE TROVIAMO CODE SULLA LITORANEA ALL’ALTEZZA DI COLLE ROMITO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 14-08-2024 ore 10:30 - VEICOLO IN AVARIA ANCHE SULL’A12 ROMA-TARQUINIA TRA FREGENE E LO SVINCOLO PER L’A91 ROMA-FIUMICINO. 20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO CIRCOLAZIONE CHE SI MANTIENE REGOLARE SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA REGIONE. ALCUNI TRENI AUMENTANO I TEMPI DI VIAGGIO FINO A 40 MINUTI. romadailynews
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