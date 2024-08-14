Viabilità Roma Regione Lazio del 14-08-2024 ore 12:30 (Di mercoledì 14 agosto 2024) Viabilità DEL 14 AGOSTO 2024 ORE 12.20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio CIRCOLazioNE NEL COMPLESSO SCORREVOLE SU GRAN PARTE DELLA RETE VIARIA REGIONALE. RICORDIAMO CHE SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA PER LAVORI DI RINNOVO DEI BINARI IL SERVIZIO È SOSPESO E SOSTITUITO DA BUS FINO AL 25 DI AGOSTO TRA LE STAZIONI DI TERMINI E BATTISTINI. SULLA LINEA Roma VITERBO IN VISTA DELL’AVVIO DEI LAVORI DI ASTRAL SPA PER IL RADDOPPIO DEL BINARIO SULLA TRATTA EXTRAURBANA, FINO AL 27 DI AGOSTO, SONO IN PROGRAMMA I LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL’OFFICINA DI ACQUA ACETOSA; IL SERVIZIO È DUNQUE RIMODULATO CON CONSEGUENTE RIDUZIONE DELLE CORSE. TUTTI I DETTAGLI SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
Video di Tendenza
- Viabilità Roma Regione Lazio del 14-08-2024 ore 11:30 - 20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO CIRCOLAZIONE SOSTENUTA SULLE PRINCIPALI DIRETTRICI CHE CONDUCONO VERSO LE LOCALITÀ MARITTIME, IN PARTICOLARE TROVIAMO CODE SULLA LITORANEA ALL’ALTEZZA DI COLLE ROMITO. VIABILITÀ DEL 14 AGOSTO 2024 ORE 11. 30 DA GIUSEPPE CUTRUPI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 14-08-2024 ore 10:30 - ATTENZIONE PER UN VEICOLO IN PANNE SEGNALATO AL KM 520 DELL’A1 FIRENZE-ROMA IN DIREZIONE ROMA, SIAMO TRA PONZANO ROMANO E IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA NORD. 20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO CIRCOLAZIONE CHE SI MANTIENE REGOLARE SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA REGIONE. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 14-08-2024 ore 09:45 - UN INVITO ALLA PRUDENZA A CHI È IN TRANSITO SULL’A1 ROMA-NAPOLI, SEGNALATO UN VEICOLO IN PANNE TRA IL NODO A1/A24 E IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA SUD VERSO NAPOLI. SULLA LINEA ROMA VITERBO IN VISTA DELL’AVVIO DEI LAVORI DI ASTRAL SPA PER IL RADDOPPIO DEL BINARIO SULLA TRATTA EXTRAURBANA, FINO AL 27 DI AGOSTO, SONO IN PROGRAMMA I LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL’OFFICINA DI ACQUA ACETOSA; IL SERVIZIO È DUNQUE RIMODULATO CON CONSEGUENTE RIDUZIONE DELLE CORSE. romadailynews
Video Viabilità RomaVideo Viabilità Roma