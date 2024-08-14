Viabilità Roma Regione Lazio del 14-08-2024 ore 08:45 (Di mercoledì 14 agosto 2024) Viabilità DEL 14 AGOSTO 2024 ORE 08.20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio NESSUNA NOVITÀ DI RILIEVO RISPETTO AL PRECEDENTE APPUNTAMENTO, LA CIRCOLazioEN CONTINUA A MANTENERSI SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADA DELLA Regione. PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO RICORDIAMO CHE SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA PER LAVORI DI RINNOVO DEI BINARI IL SERVIZIO È SOSPESO E SOSTITUITO DA BUS FINO AL 25 DI AGOSTO TRA LE STAZIONI DI TERMINI E BATTISTINI. SULLA LINEA Roma VITERBO IN VISTA DELL’AVVIO DEI LAVORI DI ASTRAL SPA PER IL RADDOPPIO DEL BINARIO SULLA TRATTA EXTRAURBANA, FINO AL 27 DI AGOSTO, SONO IN PROGRAMMA I LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL’OFFICINA DI ACQUA ACETOSA; IL SERVIZIO È DUNQUE RIMODULATO CON CONSEGUENTE RIDUZIONE DELLE CORSE. TUTTI I DETTAGLI SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 14-08-2024 ore 08:15 - RACCOMANDIAMO PRUDENZA A COLORO CHE SONO IN TRANSITO SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, SEGNALATO UN VEICOLO IN PANNE TRA SAN CESAREO E MONTE PORZIO CATONE IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE. SULLA LINEA ROMA VITERBO IN VISTA DELL’AVVIO DEI LAVORI DI ASTRAL SPA PER IL RADDOPPIO DEL BINARIO SULLA TRATTA EXTRAURBAN A, FINO AL 27 DI AGOSTO, SONO IN PROGRAMMA I LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL’OFFICINA DI ACQUA ACETOSA; IL SERVIZIO È DUNQUE RIMODULATO CON CONSEGUENTE RIDUZIONE DELLE CORSE. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 14-08-2024 ore 07:30 - 20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO, LA CIRCOLAZIONE VIENE INDICATA SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA REGIONE. IT ALLA PAGINA “PROGRAMMA DI ESERCIZIO DELLA ROMAVITERBO” DA GIUSEPPE CUTRUPI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 13-08-2024 ore 20:30 - A VIA DEL MARE TRAFFICO RALLENTASTO TRA BORGO SANTA RITA E COLLI DI ENEA DIREZIONE POMEZIA Servizio fornito da Astral. VIABILITÀ DEL 13 AGOSTO 2024 ORE 19 20 UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLA PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO AD ECCEZIONE DELLA A1 ROMA FIRENZE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO ALTEZZA ATTIGLIANO DIREZIONE FIRENZE PERCORRENDO VIA AURELIA TRAFFICO RALLENTATO ALTEZZA CIVITAVECCHISA SUD DIREZIONE PORTO SEMPRE IN VIA AURELIA RALLENTAMENTI ALTEZZA PALIDORO DIREZIONE ROMA SI RALLENTA SULLA VIA LITORANEA ALTEZZA CAMPO ASCOLANO NEI DUE SENSI PERCORRENDO L. romadailynews
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