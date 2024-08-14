Viabilità Roma Regione Lazio del 14-08-2024 ore 07:30 (Di mercoledì 14 agosto 2024) Viabilità DEL 14 AGOSTO 2024 ORE 07.20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO, LA CIRCOLazioNE VIENE INDICATA SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA Regione. RACCOMANDIAMO PRUDENZA A COLORO CHE SONO IN TRANSITO SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD, SEGNALATO UN VEICOLO IN PANNE TRA SAN CESAREO E MONTE PORZIO CATONE IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE. PASSIAMO ALLE ALTRE NOTIZIE, IN PARTICOLARE IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO RICORDIAMO CHE SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA PER LAVORI DI RINNOVO DEI BINARI IL SERVIZIO È SOSPESO E SOSTITUITO DA BUS FINO AL 25 DI AGOSTO TRA LE STAZIONI DI TERMINI E BATTISTINI.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 13-08-2024 ore 20:30 - VIABILITÀ DEL 13 AGOSTO 2024 ORE 19 20 UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLA PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO AD ECCEZIONE DELLA A1 ROMA FIRENZE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO ALTEZZA ATTIGLIANO DIREZIONE FIRENZE PERCORRENDO VIA AURELIA TRAFFICO RALLENTATO ALTEZZA CIVITAVECCHISA SUD DIREZIONE PORTO SEMPRE IN VIA AURELIA RALLENTAMENTI ALTEZZA PALIDORO DIREZIONE ROMA SI RALLENTA SULLA VIA LITORANEA ALTEZZA CAMPO ASCOLANO NEI DUE SENSI PERCORRENDO L. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 13-08-2024 ore 19:45 - VIABILITÀ DEL 13 AGOSTO 2024 ORE 19 20 UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLA PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO AD ECCEZIONE DELLA A1 ROMA FIRENZE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO ALTEZZA ATTIGLIANO DIREZIONE FIRENZE PERCORRENDO VIA AURELIA TRAFFICO RALLENTATO ALTEZZA CIVITAVECCHISA SUD DIREZIONE PORTO SEMPRE IN VIA AURELIA RALLENTAMENTI ALTEZZA PALIDORO DIREZIONE ROMA SI RALLENTA SULLA VIA LITORANEA ALTEZZA CAMPO ASCOLANO NEI DUE SENSI PERCORRENDO L. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 13-08-2024 ore 19:15 - VIABILITÀ DEL 13 AGOSTO 2024 ORE 18 20 UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLA PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO AD ECCEZIONE DELLA A1 ROMA FIRENZE DOVE PER UN INCENDIO IL TRAFFICO RALLENTATO CON CODE ALTEZZA MAGLIANO SABINA DIREZIONE FIRENZE PERCORRENDO VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELETRI GENZANO ED ALBANO NEI DUE SENSI DI MARCIA MENTRE IN VIA LAURENTINA A MARINA DI ARDEA UN INCIDNETE RALLENTA IL TRAFFICO ALTEZZA VIA LITORANEA DIREZIONE COLLE ROMITO INFINE SULLA STATALE AURELIA SI STA IN CODA ALTEZZA PALIDORO DIREZIONE ROMA Servizio fornito da Astral. romadailynews
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