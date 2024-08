Viabilità Roma Regione Lazio del 14-08-2024 ore 07 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 14 agosto 2024)DEL 14 AGOSTOORE 07.20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLANESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO, LA CIRCONE VIENE INDICATA SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA. RACCOMANDIAMO PRUDENZA A COLORO CHE SONO IN TRANSITO SULLA DIRAMAZIONESUD, SEGNALATO UN VEICOLO IN PANNE TRA SAN CESAREO E MONTE PORZIO CATONE IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE. PASSIAMO ALLE ALTRE NOTIZIE, IN PARTICOLARE IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO RICORDIAMO CHE SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA PER LAVORI DI RINNOVO DEI BINARI IL SERVIZIO È SOSPESO E SOSTITUITO DA BUS FINO AL 25 DI AGOSTO TRA LE STAZIONI DI TERMINI E BATTISTINI.