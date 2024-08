USA scaraventati fuori dall’auto dopo l’incidente | bimbi si mettono a gattonare in autostrada

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di mercoledì 14 agosto 2024) È un video che fa sgranare gli occhi quello che arriva da Freeport, nello Stato del Texas. Un'auto è rimasta coinvolta in un incidente in: un adulto e due bambini sono stati letteralmentedal veicolo. Ma incredibilmente non hanno riportato quasi neanche un graffio. Tanto che i piccoli (entrambi col pannolino) si sono messi asull'asfalto, prima di essere soccorsi.