Una foto dello showman è diventata virale | merito del look ultra vacanziero stile Cast Away I follower insinuano assomigli persino a Morgan Freeman

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di mercoledì 14 agosto 2024) È lui o non è lui? Se lo sono chiesti in tanti guardando l’ultimadi Fiorello spuntata sui social. In vacanza in Sardegna, è abbronzatissimo, con un’insolita barba bianca e capelli folti e spettinati. Irriconoscibile. Al punto che lo scatto ha fatto il giro del web diventandosui social. Fiorello, la figlia Angelica si esibisce al pianoforte.