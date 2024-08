Ultime Notizie Roma del 14-08-2024 ore 11 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 14 agosto 2024)dailynews radiogiornale una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale studio un’apertura andiamo in Medio Oriente una sala di 15 razzi dal Libano ha colpito aree aperte al nord di Israele secondo funzionari iraniani soltanto un accordo di cessate il fuoco a Gaza casa dai colloqui di Ferragosto impedirà Teheran di intraprendere una rappresaglia diretta contro Israele per pertino del leader politico di hamas Ismail haniyeh sul suo territorio in retroscena aggiunge dopo il numero degli Esteri iraniano che aveva respinto gli appelli evitare un’escalation arrivati da Francia Germania e Regno Unito meloni telefono a metà miao serve una tedesca esce un eccesso per poco io ministro della sicurezza nazionale di ultradestra itamar Ben gvir è salito sulla spianata delle moschee su un centinaio di seguaci che si sono prostrati a terra violando le istruzioni per la pulizia e lo ...