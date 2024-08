Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 14 agosto 2024)dailynews radiogiornale ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in una regione russa di belgorod ha dichiarato lo Stato d’emergenza per via dell’attacco di Chieve nel territorio nel suo primo commento al offensivo Ucraina curc biden afferma di venire in formato continuamente da chi è sull’operazione l’avanzata delle forze di zielinski sta creando un vero dilemma per Putin e il presidente ucraino annunciato che 74 comunità del Curto sono sotto controllo ucraino Kiev esclude di voler ammettere territori russi Mosca inviato truppe dal kalinigrad Kurt contro la Lituania mentre il virus ti avrebbe mandato rifornimenti alle truppe russe nella regione attaccata solo una tregua nella striscia di Gaza impedire all’iran ad intraprendere una rappresaglia contro Israele secondo alti funzionari di teramene convinto anche biden Amat continua però non voler partecipare negoziati ...