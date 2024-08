Tutte le ombre su Nusantara la nuova capitale indonesiana

Leggi tutta la notizia su wired

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Il presidente uscente vuole inaugurare lacittà in occasione dell'anniversario dell'indipendenza il 17 agosto. Un mega progetto da 33 miliardi per decongestionare Giacarta e portare sviluppo in una regione remota. Ma gli investimenti latitano e aleggiano molti dubbi