Traffico Roma del 14-08-2024 ore 09 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 14 agosto 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità vigilia di Ferragosto conscarso sulla rete viaria cittadina caratterizzata comunque da spostamenti a breve e medio raggio sulla rete viaria laziale ricordiamo che oggi i mezzi pesanti circolano regolarmente domani che resteranno fermi non stop sarà dalle 7 alle 22 sull’intera rete viaria Nazionale Salvo i casi autorizzati dalla legge ricordiamo i lavori la conseguente chiusura della tangenziale Tra viale Castrense è l’uscita Verano San Lorenzo nelle due direzioni sia verso San Giovanni sia in direzione Stadio Olimpico oltre che nella zona di San Giovanni sono inevitabili disagi in Piazza di Santa Croce in Gerusalemme in piazzale labicano quindi a Porta Maggiore e soprattutto in viale dello Scalo di San Lorenzo trasporto pubblico la linea a della metropolitana in funzione soltanto nella tratta ...