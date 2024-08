Torriani ha convinto tutti | sarà lui il vice-Maignan le ultime

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Lorenzoancora una volta positivo nel trofeo Berlusconi contro il Monza e il Milan ha deciso:lui ilSostituto in casa. Dopo l’ottima tournée in America, Lorenzosi è confermato anche in Milan Monza. Il futuro è sempre più chiaro: come riportato da Calciomercato.com ha confermato di avere personalità e qualità per fare il. Il Milan