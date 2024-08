Tentano furto ma senza successo in casa non c’era alcun oggetto di valore

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoTentatoin abitazione nella serata di ieri a Pietrelcina in via Tratturo. I malviventi, approfittando dell’asdel proprietario, sono entrati in un appartamento posto al primo piano dopo aver forzato la portafinestra, ma dopo aver messo a soqquadro tutte le stanze non hanno trovato nulla die sono quindi fuggiti. Sul posto per i rilievi i Carabinieri per cercare di individuare i responsabili. L'articoloma, innondiproviene da Anteprima24.it.