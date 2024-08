Sport in tv oggi mercoledì 14 agosto | palinsesto e orari di tutti gli eventi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Ecco ilgliin tv di14. Occhi puntati su Real Madrid-Atalanta, sfida che apre la stagione del grande calcio continentale, valida per la Supercoppa europea. Ma non solo, perché proseguono gli Europei di beach volley, e poi spazio al tennis con il prestigioso torneo combined di Cincinnati, che vede numerosi italiani in campo già a partire dal primo turno.in tv14digliFace.