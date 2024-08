Sperlonga Blitz della Guardia Costiera di Gaeta | liberati 2500 mq di spiaggia per la libera fruizione

Leggi tutta la notizia su temporeale.info

(Di mercoledì 14 agosto 2024)– Nella mattinata di oggi, il personalediha condotto a, in località Salette, una significativa operazione di sequestro di tavoli, lettini ed ombrelloni, per un totale di oltre 200 arredi da, ai danni di un esercente intento a esercitarne il noleggio ed il pre-posizionamento in totale violazione L'articolodimq diper laTemporeale Quotidiano.