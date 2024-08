Si tuffa nel lago e muore a 27 anni per salvare un bambino che sta annegando | chi è Tarandeep Singh trascinato dalla corrente del Garda

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Cigole (Brescia), 14 agosto 2024 –aveva 27e una bontà enorme che ha dimostrato gettandosi in acqua perunin procinto di annegare.non ha esitato e si è buttato al largo della spiaggia di Punta Lido di Riva, sperando di salvarlo: il suo tentativo si è però tramutato in tragedia e, il 27enne è morto annegato sotto gli occhi degli amici. Di professione operaio,lavorava da meno di un anno alla Temprall srl di Pavone Mella, l’azienda specializzata nel trattamento di leghe leggere per cui il 27enne lavorava da poco meno di un anno. Sono stati i colleghi e il datore di lavoro ad organizzare una raccolta fondi per il rimpatrio della salma.