Sharon e la siepe da scavalcare Si cercano graffi sul corpo del fidanzato

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Resta avvolto nel mistero il caso relativo all'omicidio diVerzeni, la ragazza di 33 anni trovata senza vita la notte del 30 luglio, dopo una passeggiata serale nel suo paese, Terno d'Isola nella Bergamasca. Le indagini continuano ma non c'è una svolta, il killer sembra essere sparito nel nulla. Ma gli inquirenti hanno deciso di riascoltare ildella barista uccisa, la sensazione - riporta Il Giornale - è che Sergio Ruocco sappia più di quanto non dica, infatti viene interrogato come persona informata sui fatti. Il compagno diera già stato interrogato subito dopo l'assassinio dopo che i sospetti degli inquirenti si erano inizialmente concentrati proprio su di lui. Segui su affaritaliani.it