Set pappa | come sceglierlo e quali sono gli accessori indispensabili

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Il momento dello svezzamento coincide anche con il passaggio dal biberon, o dal seno, a piatti e posate, che diventano, da quel momento in poi, gliper il momento della. Generalmente nelle liste nascita i genitori inseriscono sempre almeno un set, che è fra i regali più gettonati, proprio perché comprende tutto il necessario per il bambino quando comincerà a mangiare qualcosa di diverso dal solo latte.  A cosa serve il set? Il setè un kit di utensili per bambini piccoli che stanno iniziando a mangiare cibi solidi. Di solito include vari elementi progettati per facilitare il momento del pasto sia per il bambino che per i genitori, ed è utile per insegnare al bambino a mangiare autonomamente, rendendo il momento del pasto più sicuro, ordinato e piacevole.