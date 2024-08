Sciopero di EasyJet in Portogallo a Ferragosto | cancellato un collegamento su cinque Rischio di ritardi e altre cancellazioni

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Sarà undi scioperi per chi viaggia da e per ilcon la compagnia aerea. Annunciata due settimane fa, l’astensione dal lavoro di tre giorni del personale di volo è stata confermata e ha già portato alla cancellazione di centinaia di voli previsti nei giorni 15, 16 e 17 agosto. “Avevamo in programma 1.138 collegamenti da e per il, ma abbiamo dovuto cancellarne 232“, si legge in un comunicato della compagnia. Altri voli potranno ancora subire, poiché quelli che hanno origine fuori dalnon sono soggetti dall’obbligo di preavviso di. Per alcune tratte, come quelle con Londra, Ginevra e Lussemburgo (dove è particolarmente forte la presenza di emigranti portoghesi) e l’isola di Madeira, il governo ha garantito i servizi minimi.