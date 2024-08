San Marino Comics 2024 | il 23 24 e 25 agosto il festival della cultura Pop

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di mercoledì 14 agosto 2024) (Adnkronos) – L'undicesima edizione di Sansi veste di un tema centrale"Believe", ispirato a valori fondamentali come l'amicizia e la collaborazione per affrontare le sfidevita. Attraverso un'esperienza immersiva, intrecciata a doppio filo con "Il Magico Mondo di Oz" di Frank Baum, credere in sé stessi e nella forza dei legami è