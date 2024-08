Sala Consilina operazione di rimozione dell’amianto

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Comune diha attuato una specifica attività didi amianto presente sul territorio comunale. L’di bonifica e di messa in sicurezza, per un totale di circa 1.300 chili di rifiuti special, ha interessato per il momento località Isca, la Chiesa di Santa Maria degli Ulivi, contrada S. Agata e Via F.lli Bandiera. “Dobbiamo riattivare – dichiara l’assessore all’ambiente Teresa Paladino – un circolo virtuoso nel quale i cittadini si riconoscano come soggetti attivi della transizione ecologica, con lo sguardo orientato verso il benessere per sé, per gli altri e per l’ambiente”. L'articolodiproviene da Anteprima24.it.