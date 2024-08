Rugani RIFIUTATA quella destinazione Ecco quale sarà il futuro del difensore bianconero

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 14 agosto 2024)Juve, ilRIFIUTAla situazione e le ULTIME sulla cessione delSi accende il calciomercato Juve anche in uscita. Cristiano Giuntoli ha un bel da fare in questi giorni tra entrate e uscite.gli ultimi aggiornamenti forniti da Alfredo Pedullà sul, Daniele. LA SITUAZIONE –dice no a Crespo e all’AlAin dopo