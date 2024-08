Romance Scam truffe sui siti per incontri | i casi sono in aumento

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Articolo pubblicato mercoledì 14 Agosto 2024, 08:31 Con il crescere degli ambiti in cui Internet può essere utilizzano, accrescono quotidianamente anche i tentativi diche sfruttanoonline per approfittarsi di vittime troppo ingenue e soprattutto innocenti. Non si salvano da questa categoria, idi, utilizzati per truffare e ingannare ignari utenti. L'articolosuiper: iinproviene da Il Difforme.