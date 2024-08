Roma pugno duro contro razzismo e antisemitismo | decisione drastica che influirà sulle partite!

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Si è svolta, nella giornata di ieri, in prefettura, una seduta di Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduta dal prefetto di, Lamberto Giannini, con la partecipazione di vertici provinciali delle forze dell’ordine e del comune diCapitale e allargata alla presenza di Sport e Salute, Ase As Lazio. Lo si apprende dall’Adnkronos. Nel corso dell’inparticolare attenzione è stata dedicata, in vista della stagione sportiva 2024/2025, alle misure volte a scongiurare, si spiega nella nota, “l’esposizione di striscioni che incitino alla violenza ovvero riportino espressioni a sfondo discriminatorio nonché a tutte le manifestazioni di“.