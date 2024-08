Riforma legge Severino pressing Forza Italia e Lega

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 14 agosto 2024) (Adnkronos) – Dal sovraffollamento delle carceri alla questione dell’abuso d’ufficio, passando per la custodia cautelare. Il fronte giustizia domina il dibattito pubblico, nella torrida estate della politica. Ma a tornare prepotentemente in auge in queste ore è anche il nodo della, chevorrebbe modificare cancellando la norma relativa alla sospensione dei sindaci condannati in primo grado, ritenuta dagli azzurri “l’anticipazione di una condanna” e quindi la “negazione” del principio di presunzione di innocenza. Il partito di Silvio Berlusconi, per tramite del responsabile Dipartimenti Alessandro Cattaneo, chiede di aprire un dibattito sull’argomento “che possa aumentare l’elemento di garanzia per i cittadini”.