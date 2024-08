Renzi a Sollicciano il leader IV in visita al carcere di Firenze

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di mercoledì 14 agosto 2024), ilIV inaldiMatteogiovedì 15 agosto. Il senatore toscano,Italia Viva, ex sindaco di, innella struttura fiorentina insieme al deputato Roberto Giachetti. Un, quello di Solicciano, al centro della rivolta dei detenuti nel luglio scorso in seguito al suicidio di un recluso ventenne. Ennesimo suicidio nelle carceri italiane. E in quelle toscane. Nelle stesse ore, il suicidio di un livornese di 35 anni detenuto neldi Livorno. E in agosto il suicidio di un detenuto di 35 anni neldi Prato. Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha scritto al ministro Nordio dopo quanto accaduto nelle carceri in Toscana. “La Regione Toscana, nonostante non abbia competenze dirette, fa molto più della sua parte verso il sistema penitenziario.