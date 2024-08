Ponte Morandi | Mattarella accertare con prontezza le responsabilità

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 14 agosto 2024) AGI - "Desidero unirmi alla commemorazione delle vittime del crollo del, a Genova", scrive il Presidente della Repubblica, Sergio, in un messaggio inviato al sindaco di Genova, Marco Bucci. "Le immagini di quel drammatico evento appartengono alla memoria collettiva della Repubblica e richiamano allacondivisa di assicurare liberta' di circolazione e assenza di rischi a tutti gli utenti, tutelando il patrimonio infrastrutturale del Paese", sottolinea ancora. "Ledevono essere definitivamente accertate e auspico che il lavoro delle autorità preposte si svolga con l'efficacia e lanecessarie a ogni sentimento di giustizia: il tempestivo processo di ricostruzione del collegamento tramite ilGenova San Giorgio - rileva ancora il Capo dello Stato - non costituisce, infatti, attenuante per quanto accaduto".