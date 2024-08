Ponte Morandi 6 anni fa il crollo Matatrella | Accertare definitivamente responsabilità

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 14 agosto 2024) (Adnkronos) - "Desidero unirmi alla commemorazione delle vittime deldel, a Genova". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato al sindaco di Genova Marco Bucci, in occasione de sestoversario deldel, avvenuto il 14 agosto 2018, in cui morirono 43 persone. "Ledevono essereaccertate e auspico che il lavoro delle autorità preposte si svolga con l'efficacia e la prontezza necessarie a ogni sentimento di giustizia - ha aggiunto - il tempestivo processo di ricostruzione del collegamento tramite ilGenova San Giorgio non costituisce, infatti, attenuante per quanto accaduto. In questa giornata di cordoglio e di memoria la Repubblica esprime vicinanza ai familiari delle 43 vittime, unitamente a un profondo sentimento di solidarietà alla Città", conclude Mattarella.