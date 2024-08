Pixel Watch 3 è il perfetto connubio con Fitbit

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Il nuovo dispositivo è disponibile in due taglie, inclusa una inedita opzione da 45 mm, e offre strumenti avanzati per il fitness e il benessere Google ha presentato il3, un aggiornamento significativo per il suo smartdi punta, che si distingue per un design migliorato e prestazioni avanzate. Il nuovo dispositivo è