Per il Mattatoio nuova gestione a tempo record | prova di efficienza dell’Unione dei Comuni

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Arezzo, 14 agosto 2024 – Per il: “didei”. “Pochi giorni fa giungeva la notizia della liquidazione volontaria della cooperativa Comac con la riconsegna dei beni in concessione - ha spiegato il presidentedeidel Casentino Federico Lorenzoni - un fulmine a ciel sereno, tenuto conto dell'esigenza di garantire la continuità della macellazione e l'impiego dei lavoratori in un periodo così delicato”. A complicare le situazione la scadenza ad ottobre dellaassociata tra i. Inl'Unione deinon solo ha pubblicato un nuovo avviso e regolato le azioni di responsabilità verso i creditori, ma l’Ente è riuscito a trovare un nuovo concessionario disponibile a pagare in anticipo il canone concessorio.