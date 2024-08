Parte il lungo weekend di Ferragosto | esodo con bollino rosso Calabria e Sicilia osservate speciali

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Il quarto fine settimana diestivo è segnato dallenze per ilponte di. Sulla rete Anas per il terzodel mese è atteso traffico in costante aumento per gli spostamenti dei viaggiatori che sono rimasti nelle grandi città, ma che si concedono qualche giorno di riposo per celebrare il 15 agosto in località più vicine. Non mancheranno anche gli ultimi vacanzieri