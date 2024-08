Paderno ladro arrestato a Palazzolo | beccato con le mani… sui farmaci

Leggi tutta la notizia su ilnotiziario

(Di mercoledì 14 agosto 2024)Dugnano.in flagrante dai carabinieri a. Deve rispondere di tentato furto aggravato in abitazione e porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere. Nei guai è finita anche la sua compagna convivente.Dugnano Ha approfittato della città deserta per entrare in azione. Tanto che