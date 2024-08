Non solo a cerchio Per il 2024 il diktat è sperimentare con forme e tagli particolari diversi dai soliti

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Oro o argento? La lotta tra metalli non è una novità. Se il primo ha tenuto banco per diverse stagioni, perfetto per esaltare i look minimalisti in chiave Quiet Luxury, oggi, complice l’eccentrico stile Brat e il civettuolo Coquette, sono i gioielli argento a risalire nelle classifiche di gradimento. In particolare, gli orecchini silver: preziosi o low cost, in argento o in metallo, rodio o palladio, antico o placcato.