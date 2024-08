MotoGP GP Austria Quartararo | A Spielberg daremo tutto

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Le Yamaha sono pronte in vista del GP d’, undicesima prova stagionale della, in scena al Red Bull Ring. A prendere parola è Fabio: “Ci aspetta un periodo intenso e questo è positivo per noi. La sensazione durante il weekend di Silverstone non è stata, per la maggior parte, delle migliori, quindi c’è del lavoro da fare e più giri riusciremo a fare meglio sarà. Faremo quello che facciamo sempre quest’anno: proveremo alcune cose nuove, raccoglieremo dati eil 100 per 100 anella Sprint e nella Race”, dice il francese. Sulla stessa lunghezza d’onda il compagno di squadra Alex Rins: “Sono rimasto molto deluso dal fatto di non aver potuto correre a Silverstone ma ho usato questa pausa per motivarmi ancora di più a tornare più forte per. Mi sono allenato e sono rimasto in contatto con esperti medici durante questo periodo.