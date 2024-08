Meteo Ferragosto caldo ma c' è un cambio di scenario | le previsioni di Sottocorona

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Si intravede un "di, con dei segnali evidenti che si vedono già nelle mappe delleper i prossimi giorni. L'ondata dicontinua, riportano ledi Paoloper La7 in onda nel tg della rete, ma una "piccola saccatura" a partire dasi posizionerà tra le isole Baleari e la Sardegna portando con sé un nuovo impulso instabile dal nord atlantico. Tuttavia è ancora presto per valutare l'entità delche però farà aumentare l'instabilità sul nostro paese e rientrare le temperature quanto meno nelle medie del periodo. Mercoledì 14 agosto abbiamo solo in tutta la Penisola al mattino, nel pomeriggio le nuvole aumentano su Alpi e Prealpi portando qualche temporale in prossimità dei rilievi e sugli appennini tra Marche, Umbria e Abruzzo.