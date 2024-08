Masters 1000 Cincinnati 2024 quando gioca Jannik Sinner? Data orario e avversario

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Tutto pronto per il debutto dineldi, torneo di scena sul cemento di Mason, Ohio (Stati Uniti). Il tennista azzurro sarà accreditato della testa di serie numero uno, in quanto numero 1 del mondo, e tornerà in campo dopo la sconfitta nei quarti di finale a Montreal per mano di Rublev.potrà beneficiare di un bye al primo turno – riservato alle prime 8 teste di serie – e partirà dunque direttamente dal secondo turno. Il suosarà Alex Michelsen, che ha battuto in tre set Griekspoor.ancora non si conoscono, tuttavia si può affermare con certezza che il debutto disul veloce oltreoceano avverrà mercoledì 14 agosto come 2°match dalle 17:00 italiane.