L' omicidio in strada di Sharon Verzeni il compagno in caserma per cinque ore di interrogatorio

(Di mercoledì 14 agosto 2024) I carabinieri di Bergamo hanno convocato di nuovo inper interrogarlo come persona informata sui fatti Sergio Ruocco, ildi, la donna di 33 anni, di professione barista, uccisa con quattro coltellate due settimane fa, la notte tra lunedì 29 e martedì 30 luglio, mentre camminava da sola di sera in via Castegnate a Terno d'Isola, il paese della Bergamasca dove viveva.