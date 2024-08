L’importanza della cultura in una società in continua evoluzione

Leggi tutta la notizia su ilblogdigio

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Laha sempre avuto un compito fondamentale all’interno, soprattutto oggi in un mondo sempre più globalizzato: custodire storie e identità e raccontare tradizioni lontane per promuovere nuove forme di incontro e convivenza per un futuro sempre più ampio e diversificato. Laè il tessuto che unisce la, un mosaico di idee,in unainIl Blog di Giò.