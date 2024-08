Legnano due uomini arrestati dalla polizia dopo aver rubato le cartucce per le stampanti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 14 agosto 2024)(Milano), 14 agosto 2024 – Avevano appenaottoper ledel valore complessivo di 500 euro, ma non avevano fatto i conti, o meglio non si erano accorti di essere stati notati da una Volante della. Duedi 33 e 70 anni, residenti in altri Comuni della zona, sono stati così denunciati per furto. A notarli, domenica intorno alle due e mezza del pomeriggio, una pattuglia impegnata in un servizio di controllo del territorio. Siamo in corso Sempione, nei pressi del centro commerciale Cantoni. I due, dall’aria vagamente sospetta, stanno raggiungendo l’auto parcheggiata a passo sostenuto. Quasi una fuga. Quando vengono fermati, non sanno giustificare il possesso di quelleancora imballate. Dal baule dell’auto ne spuntano poi altre. Per un totale, appunto, di otto. È chiaro a tutti che sono il “bottino” di un furto appena messo a segno.