Le trasparenze sono per tutti parola di un' attrice che se ne intende

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Ancora una volta,ai piedi di Halle Berry. La diva sta dimostrando di essere un’icona di stile intramontabile, che si tratti di scatti postati sui social o, come in questo caso, di un luccicante red carpet. In occasione della première del suo ultimo film, The Union, thriller tutta azione con Mark Wahlberg in uscita su Netflix il 16 di agosto, l’58enne ha sfoggiato un look audace che ha lasciatoa bocca aperta.