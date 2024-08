L’Argentario scommette sui giovanissimi talenti del proprio vivaio

Leggi tutta la notizia su today

(Di mercoledì 14 agosto 2024) In linea con una filosofia societaria che ne ha sempre orientato le scelte, anche in questa stagioneVolLei è pronto per lanciare in prima squadra alcune atlete che si sono ben comportate nel settore giovanile e nel campionato di serie C. Ad affacciarsi su un palcoscenico di