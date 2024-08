L’allarme dei farmacisti | Medicinali sprecati e pazienti costretti a trasferimenti assurdi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Farmaci da migliaia di euro buttati per cambi di cura. Oppurea recarsi in ospedale per avere medicine che potrebbero essere tranquillamente distribuite nella farmacia più vicina a casa. Torna ad alzare la voce Federfarma, l’associazione di categoria deiprivati, che tramite il suo presidente provinciale Giuseppe Delfini mette in luce una situazione che, a suo dire, è un inutile spreco di tempo e risorse.