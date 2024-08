La solita strage di alberi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Ho saputo dell'abbattimento in corso (sotto Ferragosto) di 101di alto fusto in Viale Aldo Moro. Continuo a leggere che Bologna è una città green , mentre vedo ulteriori cantieri che abbattonoe verde pubblico (costato molti milioni ). Il verde sostituito da cemento ed asfalto. Il comitato che ha protestato per difendere il verde delle scuole Besta sulla ulterioreditace ed acconsente ? Armando Palmia