La programmazione Rai per l’anniversario del crollo del Ponte Morandi | cosa vedere mercoledì 14 agosto

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di mercoledì 14 agosto 2024)14cade il sesto anniversario deldel, avvenuto nel 2018. La Rai, per ricordare la tragedia che sconvolse Genova, in cui persero la vita 43 persone, ha organizzato unaspeciale in cui tv, radio e web parleranno del terribile avvenimento.