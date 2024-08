La popstar ama il nostro Paese e non ha rinunciato a una visita nella rinomata cittadina ligure In attesa del party di compleanno

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di mercoledì 14 agosto 2024) A Portofino sono abituati ad accogliere vip di ogni caratura, ma l’arrivo di Madonna è sempre una notizia. La regina del pop, giunta in Italia per trascorrere una vacanza all’insegna del relax, ha scelto la splendida cornice di Villa Olivetta, gentilmente messa a disposizione dagli stilisti Dolce e Gabbana, per godersi qualche giorno di meritato riposo. E un semplice giro per lalocalitàè diventato un vero e proprio evento.